Başakşehir dağıldı

Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda son şampiyon Medipol Başakşehir'i 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında MedipolBaşakşehir ile AtakaşHatayspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda, Cüneyt Çakır'ın yönetiminde oynanan karşılaşmayı AtakaşHatayspor, 5-1'lik skorla üstün tamamlamayı başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Diouf (2), Boupendza (2) ve Akintola kaydetti. MedipolBaşakşehir'in tek sayısı, 80. dakikada Kamara'nın ters vuruşu ile geldi.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten AtakaşHatayspor, maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu. 24 puanda kalan MedipolBaşakşehir ise, 15. sıradaki yerini korudu.

İki ekip arasında, ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmada da üç puanı kazanan taraf, 2-0'lık skorla AtakaşHatayspor olmuştu.

Resmi müsabakalardaki galibiyet hasreti 5 maça çıkan MedipolBaşakşehir, eski teknik direktörü Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve Aykut Kocaman ile anlaşmaya varmıştı. Tecrübeli teknik adam, bu mücadelede takımının başında yer alamadı.

Son 6 deplasman maçında 16 puan toplamayı başaran AtakaşHatayspor, bu sezon Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından en farklı ve en gollü galibiyetini elde etmiş oldu.

