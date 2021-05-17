Fenerbahçe'nin gözü Biglia'da

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen LucasBiglia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'ı da gündemine aldı

Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrüklü Lucas Biglia ve Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe, sezonun başarılı oyuncularından Lucas Biglia'yı da renklerine katmak istiyor.

Arjantinli oyuncuyu orta sahadaki alternatif isimlerden biri yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmeyi düşünüyor.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.

Doğan Alemdar'a yakın takip

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecini de kadrosuna katmak istiyor. Teknik heyet, sezon başından beri Doğan Alemdar'ı yakından takip ediyor.

Oyuncunun menajeriyle de temasa geçen sarı-lacivertliler, Doğan'ı bonservisiyle birlikte transfer etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 29 maçta görev yapan genç file bekçisi, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, 35 gol yedi.

