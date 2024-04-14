Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük maçı 9 kişi tamamladı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Konuk Fenerbahçe, golcüsü Edin Dzeko'nun 49. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 57. dakikada atışı kullanan Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük'te 77. dakikada Ryan Mendes, rakibi Fred'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yerde kalması sonrası Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Ancak bu karar VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Valentin Eysseric, 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve VavaCars Fatih Karagümrük sahada 9 kişi kaldı.

Kritik müsabakanın kalan süresinde skor değişmedi ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 85'e çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanla küme düşme hattında kaldı.

VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu. Müsabakada, VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonundan Andre Narciso görev yaptı.

Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

