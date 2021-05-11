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Fenerbahçe fırsatı tepti

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Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı kaçırdı

Fenerbahçe fırsatı tepti
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, Sivasspor'da 45+1'de Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golü 90+3'te Cisse'den geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenildiği haftada liderlik için büyük bir fırsatı kaçırdı ve 79 puanla 3. sıraya geriledi. 
Demir Grup Sivasspor ise bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı.
 
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