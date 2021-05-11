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Erzurumspor'dan 3 puanlı veda

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Erzurumspor'dan 3 puanlı veda
Süper Lig’in 41. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen bitimine 1 hafta kala küme düştü.
Süper Lig'in 41. haftasında kümede kalmak için çabalayan Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Erzurum ekibi 45+1 ve 73. dakikalarda Elbasan Rashani ve 84. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılasa da bitime 1 hafta kala 40 puanla Süper Lig'e veda etti.
Aytemiz Alanyaspor'un golleri ise 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca penaltıdan kaydetti.
 
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