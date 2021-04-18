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Fenerbahçe'den kritik 3 puan

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertli ekip, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi

Fenerbahçe'den kritik 3 puan
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Thiam)

Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)
 

Fenerbahçe'nin gollerini 40. dakikada Attila Szalai, 57. dakikada da Pelkas kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Ev sahibi ekipte 60. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 88. dakikada Edin Visca'nın penaltı vuruşunda Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından 69 puana yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir ise düşme hattında 33 puanda kaldı.

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