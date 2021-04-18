Koronavirüse 29. kurban

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Acil Durum (Pandemi )Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir kişi daha akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Böylece KKTC'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısı 29'a ulaştı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi )Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında kadın D.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.