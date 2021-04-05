Fener zirveye ortak oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ettiği maçta 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda rakiplerinin kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi ve önemli bir üç puanın sahibi olarak 2. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta Fenerbahçe ikinci yarının 64. dakikasında Samatta'nın attığı gol ile 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can'ın vuruşunda Atilla'dan seken top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu sonuçla ligde puanını 62'ye yükselterek ligde ikinci sıraya yükselerek lider Beşiktaş ile puan farkını ikiye düşürdü. Kümede kalma yolunda mücadele veren Denizlispor ise 25 puanda kalarak ligin son sırasında kaldı. Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekip ligde 4 maç sonra Kadıköy'de kazandı.