Fransa’da zirve el değiştirdi

Ligue 1'de Lille, deplasmanda yendiği PSG'den liderlik koltuğunu devraldı. La Liga'da lider Atletico Madrid'in bu hafta maçını kaybetmesiyle zirve yarışında heyecan arttı. Diğer 3 ligde ise liderler haftayı 3 puanla kapattı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

CİTY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR

İngiltere Premier LigManchester City, deplasmandaLeicester City'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etti.

Manchester United, geriye düştüğü maçta OldTrafford Stadı'nda konuk ettiği Brighton'ı 2-1'le geçerken, Liverpool ise Arsenal deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haftanın önemli sürprizini, ağırladığı küme düşme hattındaki West BromwichAlbion'a 5-2 yenilen Chelsea yaşadı.

Manchester City'nin 74 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 60 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City ve 51 puanlı Chelsea, ilk 4 içinde yer alıyor.

LA LİGA’DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, Sevilladeplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Zirve takibini sürdüren Real Madrid ise konuk ettiği Eibar'ı 2-0'lık skorla geçti.

Atletico Madrid'i takibini sürdüren Barcelona ise Real Valladolid'i CampNou Stadı'nda bugün ağırlayacak.

La Liga'nın 29. haftasında 66 puanda kalan Atletico Madrid'i, Real Madrid 3, bir maçı eksik Barcelona 4, Sevilla ise 8 puan geriden takip ediyor.

INTER ZİRVEDE YALNIZLAŞIYOR

İtalya Serie A’da ligin zirvesindeki Inter, Bologna deplasmanından 1-0'lık skorla galibiyetle döndü. Diğer Milano ekibi Milan ise ağırladığı Sampdoria ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında geriye düştü.

Atalanta, konuk ettiği Udinese'yi 3-2 yenerek üst sıralara yolculuğunu sürdürdü. Son 9 yılın şampiyonu Juventus ise deplasmanda Torino ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki istikrarsız yapısını sürdürdü.

Ligin erteleme maçlarında, Inter, Sassuolo'yu, Juventus ise Napoli'yi konuk edecek. İki karşılaşma da 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Ligin 29. haftası sonunda bir maçı eksik Inter, 68 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 60 puanla Milan, 58 puanla Atalanta, 56 puanla Juventus (bir maçı eksik) izledi.

BAYERN MUNİH BİR ENGELİ DAHA AŞTI

Almanya Bundesliga’da zirveyi yakından ilgilendiren maçta, lider Bayern Münih, konuk olduğu Leipzig'i 1-0 yendi.

Wolfsburg, ağırladığı Köln'ü 1-0, Eintracht Frankfurt ise deplasmandaBorussia Dortmund'u 2-1 yenerek zirve yarışının içinde yer almaya devam etti.

Bundesliga'nın 27. haftası sonunda 64 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu lider Bayern Münih, ikinci sıradaki Leipzig'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Wolfsburg 54 puanla üçüncü, Eintracht Frankfurt ise 50 puanla dördüncü sırada yer aldı.

LİLLE, PSG’Yİ EVİNDE DEVİRDİ

Fransa Ligue 1’de bu sezon şampiyonluğun iki iddialı adayından Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu rakibinden yeniden devraldı.

Monaco, konuk ettiği Metz'i 4-0 mağlup ederken, Olympique Lyon ise Lens deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Ligue 1'de 31. haftanın ardından puanını 66'ya çıkaran lider Lille'i 63 puanla PSG, 62 puanla Monaco, 61 puanla Olympique Lyon takip etti.

