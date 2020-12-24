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Fatih Terim'e 5 maç men cezası

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Fatih Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maç men cezası aldı

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Fatih Terim'e 5 maç men cezası
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.
Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.
Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
MARCAO’YA 1 MAÇ CEZA
Öte yandan Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçta, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Marcao'ya 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Marcao, böylece cezasını tamamlamış oldu.
 
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