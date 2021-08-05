Faruk, Trabzonspor alt yapısına transfer oldu

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü alt yapı futbolcularından Faruk Çeler, Trabzonspor’a transfer oldu.
İki hafta önce Trabzonspor’dan bir yöneticinin daveti üzerine Trabzon’a çağrılan Faruk Çeler, 2 haftalık denenme sürecinde başarılı olurken Trabzonspor alt yapısına transfer oldu.
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