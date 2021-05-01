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Fahlioğluları: Kulüplere eşit mesafede duran Sertoğlu’nu desteleyeceğiz

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Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğluları,“Tüm kulüplere eşit mesafede duran, gerektiğinde kulüplerimizin menfaatleri için en üst makamlar ile kavga edebilen bir kişilik olan Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

Fahlioğluları: Kulüplere eşit mesafede duran Sertoğlu’nu desteleyeceğiz
Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü kulüp başkanı Mehmet Fahlioğlularıve yönetim kurulu bir açıklama yaparak 5 Haziran’da yapılacak Kıbrıs TürkFutbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.
YeniboğaziçiDoğan Spor Kulübübaşkanı Mehmet Fahlioğulları’nın onuyla ilgili açıklaması şöyle:
“YeniboğaziçiDoğan Spor Kulübüolara KTFF genel kurulunda Hasan Sertoğlu'nu destekleyeceğiz.
Hasan Sertoğlu'nun başkanlığı süresince dürüst duruşu, birleştirici tavrı en önemlisikulüplerin ayakta kalabilmesi için gecesini gündüzüne katması bizim kararımızın sebepleridir.
Hasan Sertoğlu tüm kulüplere eşit mesafede duran, gerektiğindekulüplerimizin menfaatleri için en üst makamlar ile kavga edebilen bir kişiliktir. Bu nedenle eskiden olduğu gibi yine Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.”
 
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