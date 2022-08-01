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Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de

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Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen EzgjanAlioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
 
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