Ev sahiplerinin haftası

AKSA SÜPER LİG 13. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig’de 13. Hafta mücadelesi hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken zirve kapışması soluk soluğa devam ediyor.Zirvedeki Cihangir ile takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar’ın galibiyetle kapattıkları 13. haftada alt sıralarda da birebir rakiplerin maçlarından çıkan sonuçlar ligin ateşinin yükseleceğini gösterdi.13. haftada Cihangir ile MTG evlerinde rakiplerini 2 farklı skorla mağlup ederken, Y.Dumlupınar zorlansa da Gençlik Gücü deplasmanından 3 -2 galip ayrılarak zirvede takibi sürdürdü.Geride kalan 12 hafta galibiyetle tanışamayan bir puanlı Yeniboğaziçi takımı konuk ettiği kendinden bir basamak yukardaki Türk Ocağı’nı mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu. Play-out hattındaki P. Gençler Birliği ile Mesarya takımlarının mücadelesinde ev sahibi Gençler Birliği kazanmasını bilerek rakibini altına aldı. A. Yeşilova konuk olduğu Yenicami’yi net bir skorla mağlup ederek play-out hattından çıkarak yükselişini sürdürdü. Çetinkaya ise konuk olduğu M. Karşıyaka’yı mağlup ederek geçtiğimiz hafta evinde aldığı mağlubiyeti telafi etti.Süper Ligin 13. Haftasında oynanan 8 maçın 6’sını ev sahipleri ikisini ise deplasman takımları kazanırken bu hafta beraberlik çıkmadı.8 maçta kale ağları 28 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta bir gol atarak 17gole ulaşırken, takipçileri MTG’den Dinopeter 12 ile Doukara ise 11 golde kaldılar.13. haftada oynanan 8 maçta 44 sarı kart gösterilirken, 3’te kırmızı kart çıktı. Kırmızı kartların biri Yeniboğaziçi-Türk Ocağı maçında son dakikalarda Türk Ocağı futbolcusuna çıkarken, diğer iki kırmızı kart ise M. Karşıyaka – Çetinkaya maçında her iki takımdan birer futbolcuya çıktı.Sezon başından itibaren zirve yarışının favorisi olan Mağusa Türk Gücü konuk ettiği bu sezonun güçlü ekiplerinden Göçmenköy karşısında iyi bir futbol oynayarak sahadan 2 – 0 galip ayrılmayı başararak bu sezonki 12. Galibiyetini almayı başardı.Lider Cihangir’in konuk ettiği Lefke karşısında oynadığı futbol ve attığı golle takımın galibiyetinde önemli paya sahip olan Sercan Demirman, takım arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde lidere yakışır bir futbol oynamakta.A.Yeşilova takımının çiçeği burnundaki teknik direktörü Cemal Kır, takımıyla çıktığı ilk maç olan Yenicami maçında rakibini 2 – 0 mağlup etmeyi başarırken, oynattığı oyun ve takıma müdahaleleriyle haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Girne’de oynanan Doğan T. Birliği – K.Kaymaklı maçının orta hakemi olan Utku Hamamcıoğlu, gerek maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, gerekse tansiyonun yükselmesine izin vermeyerek yerinde müdahaleleri ve doğru düdüklerle iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi oldu.Hasancan Celal(Cihangir), Ernest(Çetinkaya), Memduh (A. Yeşilova), Eray (Pera L. Gençler Birliği)Kemal Bağbal(Çetinkaya), İsmet (Gençler Birliği), Agit(Çetinkaya), Mustafa (MTG), Mikail(Cihangir), Gabriel Bawa(Gençler Birliği), Erhun (MTG), Cemal(A. Yeşilova), Umar (Yeni Boğaziçi), Dino Peter(MTG), Adjessa(Y. Dumlupınar)Yenicami-A.Yeşilova: 0 – 2PeraL.G.Birliği-Mesarya: 3 – 2Yeniboğaziçi-Türk Ocağı 4 – 3M.Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 3MağusaT.Gücü-Göçmenköy: 2 – 0Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı: 2 – 1Cihangir-Lefke: 3 – 1ChinaB.G.Gücü-Y.Dumlupınar: 3 – 2Türk Ocağı – CihangirÇetinkaya – YenicamiLefke – C. B. Gençlik GücüY. Dumlupınar – M. KarşıyakaK.Kaymaklı – YeniboğaziçiGöçmenköy – P. L. Gençler BirliğiMesarya – Doğan T. Bir.A.Yeşilova – Mağusa T. Gücü