Esentepe’den Ocak’a geçit yok

Richard Beale

Aksa Liglerinde devre arası hazırlıklarını sürdüren iki Girne bölgesi takımı olan Türk Ocağı ile Esentepe dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan maçta 1. Lig ekibi Esentepe rakibi Türk Ocağı’nı 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Esentepe’ye galibiyeti getiren golleri yeni transferi Melih Nişancı ve Ege Can Açıkportal attı.

Esentepe takımı Cumartesi günü Northernland Kıbrıs Kupası’nda karşılaşacağı K.Kaymaklı maçı öncesinde iyi sinyaller verdi.



