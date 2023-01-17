banner875
banner885
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
6 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
10 0
 
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
85 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
23 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
26 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
24 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
32 0
banner878

Esentepe’den Ocak’a geçit yok

banner476

banner825
Esentepe’den Ocak’a geçit yok
Richard Beale
Aksa Liglerinde devre arası hazırlıklarını sürdüren iki Girne bölgesi takımı olan Türk Ocağı ile Esentepe dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.
Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan maçta 1. Lig ekibi Esentepe rakibi Türk Ocağı’nı 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.
Esentepe’ye galibiyeti getiren golleri yeni transferi Melih Nişancı ve Ege Can Açıkportal attı.
Esentepe takımı Cumartesi günü Northernland Kıbrıs Kupası’nda karşılaşacağı K.Kaymaklı maçı öncesinde iyi sinyaller verdi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.