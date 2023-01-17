A2 Liglerinde ertelenen maçların programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve 1. Lig’de yağmur nedeniyle ertelenen 15. Hafta maçlarının programı açıklandı.

AKSA A2 Süper Lig ve 1. Ligde ertelenen 15. Hafta maçlarının programı şöyle.



AKSA A2 SÜPER LİG

21 Ocak 2023, Cumartesi

10.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Çetinkaya-Mesarya

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Y.Dumlupınar

22 Ocak 2023, Pazar

10.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yenicami

10.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda ChinaB.G.Gücü-Hamitköy

AKSA A2 1.LİG

21 Ocak 2023, Cumartesi

10.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe

10.30 Girne Pia Bella Sahası’nda Girne H.Evi-M.Karşıyaka

10.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Binatlı

22 Ocak 2023, Pazar

10.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda BafÜ.Yurdu-Dörtyol

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Pera L. Gençler Birliği

10.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Düzkaya



