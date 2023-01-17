A2 Liglerinde ertelenen maçların programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve 1. Lig’de yağmur nedeniyle ertelenen 15. Hafta maçlarının programı açıklandı.
AKSA A2 Süper Lig ve 1. Ligde ertelenen 15. Hafta maçlarının programı şöyle.
AKSA A2 SÜPER LİG
21 Ocak 2023, Cumartesi
10.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Çetinkaya-Mesarya
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Y.Dumlupınar
22 Ocak 2023, Pazar
10.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yenicami
10.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda ChinaB.G.Gücü-Hamitköy
AKSA A2 1.LİG
21 Ocak 2023, Cumartesi
10.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe
10.30 Girne Pia Bella Sahası’nda Girne H.Evi-M.Karşıyaka
10.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Binatlı
22 Ocak 2023, Pazar
10.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda BafÜ.Yurdu-Dörtyol
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Pera L. Gençler Birliği
10.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Düzkaya
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