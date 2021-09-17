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Esentepe’de beraberlik penaltılarla geldi

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Esentepe’de beraberlik penaltılarla geldi
AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonun açılış maçı Esentepe ile Mormenekşe arasında oynandı.
Erdal Barut Stadında oynanan ve Mehmet Sezener’in yönettiği maç, oyunun son bölümünde karşılıklı atılan birer penaltı golü ile 1 – 1 berabere tamamlandı.
İlk devresi golsüz tamamlanan maçta Mormenekşe, 79. Dakikada Gökay’ın penaltı golü ile deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Maçın 86. Dakikasında Şükrü, kendisine yapılan penaltıda vuruşu da yapan futbolcu olurken, skoru belirledi. 1 – 1
Oldukça sert geçen ve birçok faulün olduğu yapıldığı karşılaşma 1 – 1 tamamlanınca her 2 ekip de sezona birer puanla başladı.
 
(Foto: Richard BEALE)
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