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Esentepe, üzümün suyunu çıkardı

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Esentepe konuk ettiği Bostancıl Bağcıl takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek rakibini play-out hattı içinde bırakırken, yükselişini sürdürdü

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Esentepe, üzümün suyunu çıkardı

Stad: Esentepe Erdal Barut

Hakemler: Hakan Ünal, Abdullah Genç, Özal Çağlayan

Esentepe: Şiho, Okan, Şenol, Eser, İsmet, Hüseyin, İlyas, Deniz, Emre, Salih, Devran

B.Bağcıl: Cafer, Mehmet, Bahri, Sabri, Bayram, Kemal, İlksen, Serkan, Ersen, Orhan, Doğukan Goller: Dk 9 Devran Ali Güneş Dk 14 İlyas Niyazi Dk 51-65 Deniz Kibar (Esentepe)

Aksa 1. Ligi önemli maçında Esentepe sahasında B.Bağcıl takımını 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım 9. Dakikada Devran ile öne geçti golden 5 dakika Sonra İlyas ile farkı 2 ye çıkardı. İlk devre 2-0 bitti. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım 51 ve 65. dakikada Deniz Kibar ile maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Esentepe puanını 23 e çıkardı. Bağcıl 13 puanda kaldı.

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