Yeni Boğaziçi’nde takviyeler sürüyor

Yeni Boğaziçi takviyelerine devam ederken, 2 transfer birden gerçekleştirdi.Yeni Boğaziçi, Yonpaş Dumlupınar takımından bonservisli olarak Can Özbilenve Hasan Kaffaoğlu’nu da kadrosuna kattı.
Oyuncular yeni takımları ile ilk antrenmanlarına da çıktılar. Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmana katılan futbolcular başkan Mehmet Fahlioğluları ile de görüştüler.
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