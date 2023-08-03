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Esat Erdoğmuş Stadının zemini iyileştiriliyor

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Esat Erdoğmuş Stadının zemini iyileştiriliyor
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Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zemini iyileştiriliyor.
Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı yaratan zemini iyileştirmek için sezonun tamamlanmasının ardından Spor Dairesi ile temasa geçen Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, Spor Dairesi’nin katkılarıyla zeminde iyileştirme çalışmaları başlattı.
Vertikat ve toprak serme işlemlerinin yapıldığı Esat Erdoğmuş Stadında çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, stad sorumlusu Cengiz Saner, zeminin iyi futbola elverişli hale getirilmesi için çalışıyor.
Bu arada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, saha bakımda olduğu için antrenmanlarını Görneç 3 Şehitler Stadında yapıyor.
 
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