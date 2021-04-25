Erzurumspor rahat bir nefes aldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.
Erzurumspor'un golleri 53. dakikada Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğu ve 83. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 69. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir kaydetti.
Bu sonuçla 8 maç sonra kazanan Erzurumspor puanını 37'ye çıkararak rahat bir nefes aldı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 51 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.
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