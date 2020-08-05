Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'la anlaşma aşamasına geldi.

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile anlaşmak üzere.

Taraflar arasındaki ufak pürüzler hallolursa, Çağdaş Atan yarın Alanyaspor’a imza atacak.

