Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti



Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir , Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.