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Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 
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