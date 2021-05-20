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Erol Bulut'un yeni adresi Gaziantep

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Erol Bulut'un yeni adresi Gaziantep

Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı.

Gaziantep ekibi son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

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