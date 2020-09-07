Erhürman: KTFF cesur bir kurumumuzdur

Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu cesur bir kurumumuzdur. Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması amacıyla, birçok kişinin cesaret dahi edemediği girişimlere öncülük etti.” açıklamasını yaparken, Hasan Sertoğlu da “Futbol Federasyonu’nun UEFA ve FIFA adaptasyon sürecindeki tüzüğünün çok ciddi bir bölümünü Tufan Erhürman’ın hazırladı” hatırlatmasını yaptı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk sporunun dünyaya açılması için yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti. Erhürman, uzmanlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Spor Komitesi kurmak ve açılımı birlikte zorlamak gerektiğini kaydetti. CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nu ziyaret etti. Başkan Hasan Sertoğlu ve ekibiyle sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede özelde futbol, genelde sporun dünyaya açılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman pandemi sürecinde spor açısından birçok reforma ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını ve Futbol Federasyonu’nun da bunu fark ederek birtakım kararlara imza attığını vurguladı.

Pandemi döneminin dışarıyla çok yoğun temasın olması gerektiğini gösterdiğini de söyleyen Erhürman, “Bütün dünya pandemi konusunda birbiri ile dayanışma içine girmeye çalışırken, uluslararası kuruluşlar birçok ülkeye yardımda bulunurken, biz yine sanki yokmuşuz gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu da bize hem içeride, hem dışarıda çok daha etkin ve aktif bir biçimde çalışmamız gerektiğini ve yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

“Hiç girişim yapmazsanız, hiç sonuç alamazsınız”

Futbol Federasyonu’nun birçok dönemde önemli adımlara imza attığını vurgulayan Erhürman şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu cesur bir kurumumuzdur. Yani Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması amacıyla, birçok kişinin cesaret dahi edemediği girişimlere öncülük etmiş, deneyim edinmiştir. KOP süreci bize bir deney sundu. Yani bir şeyi denedik. Ben de Kıbrıs Türk halkının bir şeyleri sürekli denemesi ve zorlaması gerektiğini düşünüyorum.

10 girişim yaparsınız, 3’ünden sonuç alırsınız. Bu önünüzün bir miktar daha açılması demektir. Hiç girişim yapmazsanız, hiç sonuç alamayacağınız garantidir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı altında spor komitesi”

Cumhurbaşkanlığı makamında, spor konusunda yapılması gereken çok iş olduğunu söyleyen Erhürman, “Bunları Futbol Federasyonu ile birlikte, çok yakın bir ilişki içerisinde yapabileceğimizi düşünüyorum.

O yüzden Cumhurbaşkanlığı’nda hem içeride federasyonlarla birlikte çalışan, orta ve uzun vadeli işleri planlayan, hem İki Toplumlu Spor Komitesi’nin zorlanması hem de spor konusunda federasyonlarımızın dışa açılma olanaklarımızı zorlayacak spor hukukçularının da, gerekirse uluslararası alanda bu işi bilen insanların dahil olacağı bir Spor Komitesi’ni oluşturacağız” dedi.

“Sporun, sanatın ve kültürün sınırı olmaz”

Sporun, sanatın ve kültürün sınırı olmayacağını vurgulayan Erhürman şöyle devam etti:

“Bizim ülkemizde ne yazık ki sporun, sanatın, kültürün önünde sınırlar var hala.

Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm için müzakereleri yürüteceğiz. Ama onları yürütüyoruz diye de bu taraflardaki işlerimizi aksatmayacağız. ‘Biz müzakereleri bitirelim de sonra hallederiz’ dersek, dünyada iş yapacak pek çok sporcumuzun da etkili dönemlerinin bitmesine yol açıyoruz ve nesiller kaybediyoruz. Oysa bizim kaybedecek başka bir neslimiz yok.”

Sertoğlu: KTFF tüzüğü’nün ciddi bir kısmını Erhürman yaptı

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da ülkede çok zor bir süreçten geçtiğimizi ve bu süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmanın da çok büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Sertoğlu, Futbol Federasyonu’nun UEFA ve FIFA adaptasyon sürecindeki tüzüğünün çok ciddi bir bölümünü Tufan Erhürman’ın hazırladığını anımsattı. Başkan Hasan Sertoğlu, Erhürman’la Başbakanlığı döneminde de çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı ve seçimlerde başarılar diledi.

