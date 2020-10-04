Ergazi, Çimer'le devam dedi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ergazi Güven Spor Kulübünde Derviş Çimer başkanlığındaki yönetim kurulu olağan genel kurul gerçekleştirdi.
Tek başkan adayı olan Derviş Çimer’in başkanlığa devam onayı aldığı genel kurul kurul sonrasında Ergazi Güven Spor Kulübü yeni yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:
“Ergazi Güven Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonrasında başkanımız Derviş Çimer tarafından 2020 yılı gelir ve giderler açıkladı. Ayrıca kulübüm faaliyetleri ve 2021 yılı hedefleri de genel kurulda açıklanıp onaylandı.
Son olarak yeni yönetim kurulu belirlenmiş olup, yeni üyelerimiz ilerleyen günlerde paylaşılacak. Her şey Ergazi içindir.”
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