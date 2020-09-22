Abitoğlu: Kendi hikayemizi yazacağız

Demirhan kulüp başkanı Necip Abitoğlu, Haspolatmaçı öncesinde açıklamada bulunurken, “Verdiğimiz emeğin karşılığını final maçından almak istiyoruz. Zafer bizim olacak. Biz kendi hikayemizi yazacağız.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de Demirhan finale yükselmiş ve Haspolatile eşleşmişti.

23 Eylül Çarşamba günü Saat 16:00’da oynanacak olan final maçında Haspolatile 3 Şehitler Stadında karşılaşacak olan Demirhan’ınkulüp başkanı Necip Abitoğlu, maç öncesinde açıklamada bulundu.

5. Gruptan lider olarak üst tura yükselen Haspolat’ın, grup ikincisi olarak tur atlayan Demirhan ile oynayacağı maç öncesindeNecip Abitoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Öncelikle bugünkü BTM 2. Küme playoff final karşılaşmasında rakibimiz Haspolat Spor Kulubüneve başkanına başarılar diler, centilmence,dostluk çerçevesinde bir maç geçmesinitemenni ederim.

Demirhan olarak verdiğimiz emeğin ve 9 aylık özverinin karşılığını bugün oynayacağımız final maçından almak istiyoruz. Zafer bizim olacak.

Biz kendihikayemizi yazmadıkça başkaları hep konuşacak. O nedenle Biz kendihikayemizi yazacağız. Şampiyon Demirhan olacak.”



