Erenköy, Binatlı’yı seviyor

Niyazi Ergülen
Aksa 1. Ligin 20. Hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan Yenierenköy konuk olduğu play-out hattındaki Binatlı karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk deplasman galibiyetini almayı başardı.
Yenierenköy 2022-23 sezonunda ilk puan ını da yine Binatlı ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak almıştı.
Orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımında çabaları gol getirmeyince ilk devre 0 -0 tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Binatlı 62. dakikada golcüsü Abdurrahman Bengi’in ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.
Bu golün ardından Yenierenköy beraberlik için Binatlı kalesine yüklenmeye başladı.
70. dakikada gelişen Yenierenköy atağında Mehmet Biricik güzel bir vuruşla golünü atarak skoru 1-1 yaptı.
89. dakikada Binatlı galibiyet golü ararken Yenierenköy’ün hızlı gelişen atağında son olarak Binatlı ceza sahasında topla buluşan Ersan Öztürk topu ağlara göndererek Yenierenköy’e galibiyeti getiren golü attı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.