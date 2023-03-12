Erenköy, Binatlı’yı seviyor

Yenierenköy konuk olduğu Binatlı’yı 2 -1 yenerek sezonun ilk devresinde yine Binatlı karşısında aldığı ilk puanın ardından ilk deplasman galibiyetini de alarak umutlarını tazeledi

Niyazi Ergülen

Aksa 1. Ligin 20. Hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan Yenierenköy konuk olduğu play-out hattındaki Binatlı karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk deplasman galibiyetini almayı başardı.

Yenierenköy 2022-23 sezonunda ilk puan ını da yine Binatlı ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak almıştı.

Orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımında çabaları gol getirmeyince ilk devre 0 -0 tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Binatlı 62. dakikada golcüsü Abdurrahman Bengi’in ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.

Bu golün ardından Yenierenköy beraberlik için Binatlı kalesine yüklenmeye başladı.

70. dakikada gelişen Yenierenköy atağında Mehmet Biricik güzel bir vuruşla golünü atarak skoru 1-1 yaptı.

89. dakikada Binatlı galibiyet golü ararken Yenierenköy’ün hızlı gelişen atağında son olarak Binatlı ceza sahasında topla buluşan Ersan Öztürk topu ağlara göndererek Yenierenköy’e galibiyeti getiren golü attı.

