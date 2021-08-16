Erdal Barut’u anacaklar

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Birinci Ligin iddialı 2 ekibi Esentepe ile Yeni Boğaziçi de Esentepe Belediyesi ve Esentepe Kulübününmerhum başkanı Erdal Barut'un anısına,anı maçı oynayacaklar.

18 Ağustos Çarşamba saat 17:45’te Erdal Barut Stadında başlayacak olan maçın 90 dakikası berabere tamamlanırsa, maç penaltı vuruşlarına gidecek.



