Erdal Barut’u anacaklar

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Birinci Ligin iddialı 2 ekibi Esentepe ile Yeni Boğaziçi de Esentepe Belediyesi ve Esentepe Kulübününmerhum başkanı Erdal Barut'un anısına,anı maçı oynayacaklar.
18 Ağustos Çarşamba saat 17:45’te Erdal Barut Stadında başlayacak olan maçın 90 dakikası berabere tamamlanırsa, maç penaltı vuruşlarına gidecek.
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