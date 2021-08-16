AKSA Süper Lig 2021 – 2022 sezonunda şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Mağusa Türk Gücü’ne nazar değdi.
Mağusa Türk Gücü’nde 3 futbolcu hazırlık dönemi içerisinde sakatlandı. Arif Uysal, Emre Özsin ve Ünal Kaya sakatlık yaşayan futbolcular oldu. Arif Uysal’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Emre Özsin ve Ünal Kaya tedbir amaçlı idmanlara çıkarılmıyor. Her 3 futbolcu da Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköy ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyecek.
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