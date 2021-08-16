banner583
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
26 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
35 0
 
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
18 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
839 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
74 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
53 0
banner661

Mağusa Türk Gücü’ne nazar değdi

banner476

banner666
Mağusa Türk Gücü’ne nazar değdi
AKSA Süper Lig 2021 – 2022 sezonunda şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Mağusa Türk Gücü’ne nazar değdi.
Mağusa Türk Gücü’nde 3 futbolcu hazırlık dönemi içerisinde sakatlandı. Arif Uysal, Emre Özsin ve Ünal Kaya sakatlık yaşayan futbolcular oldu. Arif Uysal’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Emre Özsin ve Ünal Kaya tedbir amaçlı idmanlara çıkarılmıyor. Her 3 futbolcu da Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköy ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.