Eralp beğeni toplamaya devam ediyor

Küçük Kaymaklı altyapısında yetişen Eralp Sunisioğluları, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Meap Pera Choriou Nisou takımında forma giymeye başladı ve oynadığı futbolla büyük beğeni kazandı

Küçük Kaymaklı altyapısında yetişine Eralp Sunisioğluları, Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynadığı futbolla beğeni topluyor.

On yaşında futbola başlayan genç yetenek Eralp Sunisioğluları, Küçük Kaymaklı altyapısında 15 yaşına kadar futbol oynadı.

Bu yıl 16 yaşına giren Eralp, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Meap Pera Choriou Nisou takımının altyapı denemelerine katıldı.

STOPER MEVKİİNDE BAŞARILI

Altyapı antrenörleri tarafından beğenilen Eralp Sunisioğluları, altı maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Bu maçlarda takımı Eralp Sunisioğluları’nın yeni takımı Meap Pera Choriou Nisou 5 galibiyet bir mağlubiyet alırken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Meap Pera Choriou Nisou takımı altyapı antrenörleri Eralp’ın çok yetenekli bir genç olduğunu oyunu okumada başarılı sinayeller verdiğini ve büyük bir gelecek vadettiğini söylüyor.

