Voleybolda 21. Süper Kupa Finalleri’nin tarihleri açıklandı

2022-2023 Sezonu 21. Süper Kupa Finalleri Erkeklerde 11 Mayıs Bayanlarda 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Erkeklerde Vakıflar ile DAÜ arasında oynanacak olan 21. Süper Kupa Finali 11 Mayıs saat 20.00 de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Bayanlarda DAÜ ile Vakıfları karşı karşıya getirecek olan karşılaşma 15 Mayıs saat 19.00 da Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.