Voleybolda 21. Süper Kupa Finalleri’nin tarihleri açıklandı

21. Süper Kupa Finalleri Erkeklerde 11 Mayıs Bayanlarda 15 Mayıs 'ta oynanacak

2022-2023 Sezonu 21. Süper Kupa Finalleri Erkeklerde 11 Mayıs Bayanlarda 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Erkeklerde Vakıflar ile DAÜ arasında oynanacak olan 21. Süper Kupa Finali 11 Mayıs saat 20.00 de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

Bayanlarda DAÜ ile Vakıfları karşı karşıya getirecek olan karşılaşma 15 Mayıs saat 19.00 da Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

