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En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

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İngiliz TheGuardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve RavilTagir seçildi

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı. 
Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.
Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.  
 
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