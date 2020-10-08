En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.
Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.
Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.
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