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Emre, Hacettepe’den teklif aldı

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Emre, Hacettepe’den teklif aldı
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Yenicami U20 Takımı futbolcusu Emre Taşkın, 2020 – 2021 futbol sezonunun oynanmamasının üzüntüsünü yaşarken,  2021 – 2022 futbol sezonunun Ağustos ayında başlamasını diledi.
Evde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Emre Taşkın, yeni sezonunun Ağustos ayında başlamaması durumunda teklif aldığı Hacettepe takımına transfer olacak. Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Hacettepe’de aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Emre, yine de ilk tercihinin Yenicami olduğunu sözlerine ekledi.
10 numara ve forvet mevkilerinden oynayan Emre Taşkın, bir sezon da kiralık olarak Göçmenköy’de forma giymişti.
 
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