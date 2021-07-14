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Efe, Hatayspor'da

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Efe, Hatayspor'da
İsa TABAK
Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen ve genç yaşta A Takımda forma giymeye başlayan Efe Erdem Karakaş artık Türkiye Süper Lig'de mücadele edecek.
Efe bir süredir denendiği Hatayspor teknik heyetinden olumlu rapor aldı.
Bunun üzerine harekete geçen Hatayspor yönetimi Efe Erdem Karakaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
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