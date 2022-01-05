Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca transferini resmiyete döktü. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun transferi için Başakşehir'e 4.3 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi

Trabzonspor Kulübü, MedipolBaşakşehirli futbolcu EdinVisca ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili rakamlar da belli oldu.

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için MedipolBaşakşehir'e 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise 3,5 yılda 5 milyon 250 bin avro garanti ücret verilecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu EdinVisca'nın kulübümüze transferi konusunda Başakşehir AŞ ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir AŞ'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin avro + KDV ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu EdinVisca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 750 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

