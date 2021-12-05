Düzkaya seriye bağladı

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Arif Malek, Hüseyin Özaşık
Düzkaya: Ali Karal, Hasan Yanaroğlu (Dk.60 Michael), Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif Öztürk (Dk.39 Hüseyin)(Dk. 74 Bilal), Can (Dk.39 Serkan), Salih, Yağış, Uğurcan, Cemal, Mehmet Çiçen
Çanakkale: Umut, Yunus (Dk.75 Rifat), Ekrem (Dk.85 İzzet), Hakan (Dk.46 Osman), Süleyman, Barın, İmirze (Dk.46 Hasan Çaka), Çağdaş, Yekta, Ahmet Hellaç, Kaan
Goller: 5.Dk Can, 12 ve 14.Dk Yağış ( Düzkaya)- 63.Dk (P) Kaan,66.Dk Barın (Çanakkale)
Aksa 1.Ligin 12.haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde galip çıkan ev sahibi Düzkaya, 10.sıraya kadar tırmandı. Çanakkale ise düşme hattında kaldı.
Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Can ve Yağış (2) kaydederken, Çanakkale’de Kaan ve Barın’ın golleri puan için yeterli olmadı.
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