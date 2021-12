Düzkaya seriye bağladı

Çanakkale, Düzkaya karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-2’ye getirmesine rağmen beraberliğe ulaşamadı. Düzkaya birebir rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürürken; kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Arif Malek, Hüseyin Özaşık

Düzkaya: Ali Karal, Hasan Yanaroğlu (Dk.60 Michael), Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif Öztürk (Dk.39 Hüseyin)(Dk. 74 Bilal), Can (Dk.39 Serkan), Salih, Yağış, Uğurcan, Cemal, Mehmet Çiçen

Çanakkale: Umut, Yunus (Dk.75 Rifat), Ekrem (Dk.85 İzzet), Hakan (Dk.46 Osman), Süleyman, Barın, İmirze (Dk.46 Hasan Çaka), Çağdaş, Yekta, Ahmet Hellaç, Kaan

Goller: 5.Dk Can, 12 ve 14.Dk Yağış ( Düzkaya)- 63.Dk (P) Kaan,66.Dk Barın (Çanakkale)



Aksa 1.Ligin 12.haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde galip çıkan ev sahibi Düzkaya, 10.sıraya kadar tırmandı. Çanakkale ise düşme hattında kaldı.

Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri Can ve Yağış (2) kaydederken, Çanakkale’de Kaan ve Barın’ın golleri puan için yeterli olmadı.