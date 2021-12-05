banner583
banner753
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
18 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
7 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
13 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
28 0
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
18 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
91 0
banner661
banner726

Bağcıl devire devire gidiyor

banner476

Bostancı Bağcıl, Bayram Dağgü lyönetiminde büyük çıkışını İncirli deplasmanında da sürdürdü. Yeşil-beyazlıların yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Büyük düşüş yaşayan İncirli ise 12 puanda kaldı

banner714
Bağcıl devire devire gidiyor
banner721
Stadyum:  İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
Hakemler:  Ömer Doğru, Rüya Sakallı, Cem Öksüzoğulları
İncirli: Çayan, Ramadan, Sami, Sezer (Dk.46  Çağın), Halit (Dk.79 Halil), Volkan, Abdullah, Ahmet Faik (Dk.79 Salih), Hikmet, Ahmet Dölek (Dk.31 Hakan), Nahit
B.Bağcıl: Muhsin, Cahit, Mehmet Şimşek, Bahri, Mahmut (Dk.82 Ahmet Çağer), Kemal, İlksen, Serkan, Ali Kaya, Ersen (Dk60. Doğukan), Azad
Goller: 13.Dk Volkan,90.Dk Hikmet (İncirli)- 12.Dk Cahit Solkanat, 16.Dk Ali Kaya, 89.Dk Ahmet Çağer (B.Bağcıl)
Aksa 1.Ligin 12.haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan deplasman ekibi Bostancı Bağcıl oldu.
B.Bağcıl’ı galibiyete taşıyan golleri Cahit Solkanat,  Ali Kaya ve  AhmetÇağer kaydetti. İncirli’de Volkan ve Hikmet’İn golleri puan için yeterli olmazken; 2-3’lük skor sonrasında iki takımın puanları eşitlendi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.