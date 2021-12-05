Bağcıl devire devire gidiyor

Stadyum: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
Hakemler: Ömer Doğru, Rüya Sakallı, Cem Öksüzoğulları
İncirli: Çayan, Ramadan, Sami, Sezer (Dk.46 Çağın), Halit (Dk.79 Halil), Volkan, Abdullah, Ahmet Faik (Dk.79 Salih), Hikmet, Ahmet Dölek (Dk.31 Hakan), Nahit
B.Bağcıl: Muhsin, Cahit, Mehmet Şimşek, Bahri, Mahmut (Dk.82 Ahmet Çağer), Kemal, İlksen, Serkan, Ali Kaya, Ersen (Dk60. Doğukan), Azad
Goller: 13.Dk Volkan,90.Dk Hikmet (İncirli)- 12.Dk Cahit Solkanat, 16.Dk Ali Kaya, 89.Dk Ahmet Çağer (B.Bağcıl)
Aksa 1.Ligin 12.haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan deplasman ekibi Bostancı Bağcıl oldu.
B.Bağcıl’ı galibiyete taşıyan golleri Cahit Solkanat, Ali Kaya ve AhmetÇağer kaydetti. İncirli’de Volkan ve Hikmet’İn golleri puan için yeterli olmazken; 2-3’lük skor sonrasında iki takımın puanları eşitlendi.
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