Düzkaya savunması Ersal'la güçlendi

Düzkaya, teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde hazırlıklarını Süper Lig hedefiyle sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Birçok önemli transfer gerçekleştiren Düzkaya, Küçük Kaymaklı’dan Yağış Gençay’ın transferinden sonra Ersal Hafız’ı da kadrosuna kattı. Genç defansfutbolcusuErsal Hafız, kırmızı beyazlılarla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan Ersal Hafız, geçtiğimiz sezonlarda Ozanköyforması ile başarılı maçlar çıkarmışplayoff finali oynamıştı.



