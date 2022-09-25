Düşen ile yükselenin maçının galibi düşen oldu

Stadyum: GüzelyurtÜnerBerkalpStadı
Hakemler:HüseyinEyyüpler, ÖzalÇağlayan, CemÖksüzoğulları
Binatlı:Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet Neşe (90.Dk Erçin), Erdem, Yusuf, Mehmet Zaim (69.Dk Serkan), HüseyinTomak (69.Dk Arda), Nevzat (79.Dk Nazım)
Lapta:Okyanus, Selçuk, Necip, Süleyman, Tarkan (67.Dk Batuhan), Göksel (85.Dk Mazlum), Enes, Mustafa Yaşar (55.Dk Tuğberk), Berkay, Orhan (85.Dk Mustafa Asrın), AhmetSezer
Goller: 41.Dk Sertaç,84.Dk Tuğberk (K.K) (Binatlı)- 71.Dk Enes (Lapta)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligin ilk haftasında Süper Ligden düşen Binatlı, BTM Birinci Ligden yükselen Lapta’yı konuk etti.
Maçın ilk devresinde daha etkili olan taraf ev sahibi Binatlı idi. Sarı yeşilliler, 41. Dakikada Sertaç’ın golüyle 1 – 0 öne geçip, devreyi de önde kapadı.
İkinci devrede Lapta eşitliği bulmak için daha etkili oynamaya çalıştı. Binatlı 71’de Enes’in golüne engel olamayınca skor 1 – 1 oldu.
Oyunun son bölümünde yeniden öne geçmek için baskısını artıran Binatlı ataklarının birinde Tuğberk topu kendi kalesine atınca Binatlı 2 – 1 öne geçip maçı kazandı.
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