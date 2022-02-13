Dumlupınar’ın çıkışı sürüyor

Aksa Süper Lig’in orta sıralardaki ekibi Dumlupınar konuk ettiği ligin dibinde bulunan Binatlı’yı 3 – 0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail(33-Burak), Emre Soytürk(64-Mert Özcömert), Turgut Kaan(86-Mehmet Ergün), Berke, Oladimeji(46-Tahsin), Eray, Berk Büyükkal(86-İsmail Kaffaoğlu), Weston, Mehmet Gürbıyık

Binatlı: Yunus, Ali Özbahar(41-Nevzat), Hasan Ağaç, Darbaz, Mehmet Neşe, Mehmet Bahattin(85-Arda), İsmail Kone, Mehmet Ali(85-Nazım), Hüseyin Tomak, Ayhan, Mustafa Süzgen

Goller: 34. Dk. Eray, 53. Dk. Tahsin, 55. Dk. Weston (Yonpaş Dumlupınar)



Aksa Süper Lig’in 18. Haftasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar – Binatlı maçında ev sahibi Dumlupınar net bir skorla 3-0 sahadan galip ayrıldı.

Dk.5. Berk’in kafa vuruşunda top yadan dışarı gitti. 7. Eray’ın ortasında kaleci Yunus kale alanında uzanarak topu kontrol etti.

Dk. 25. Ali Özbahar’ın kanattan getirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Mehmet Ali gelişine vurdu. Ancak zayıf vuruşta kaleci Türkkan yatarak topu kontrol etti. Dk. 34. Berk’in pasında savunmanın arkasında ceza alanı çizgisi üzerinde Eray güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 45+1. Mehmet Bahattin’in kullandığı serbest atışta dirfekt kaleye gönderdiği topu Türkkan uzanarak kornere çeldi.

Dk. 49. Mehmet Neşe’nin ceza alanı dışında şutunda top üstten dışarı gitti.

Dk. 53 Berke’nin kullandığı köşe vuruşunda Tahsin kale alanı içerisinde kafayı vurdu. Yunus uzandı ancak top köşeden ağlara gitti. 2-0

Dk.55. Emre Soytürk kanattan getirdiği topu yerden pasla Weston’a kazandırdı. Ceza alanı içerisinde Weston dokundu top ağlara gitti. 3-0

Dk.59. Savunmanın gerisinde Berk topa hamle yaptı. İsmail Kone’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Kone’ye bariz gol şansını önlediği için direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda Binatlı’lı futbolculardan ofsayt itirazı da geldi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dumlupınar ikinci devrenin evindeki ilk galibiyetini 3 -0’lık skorla aldı.



