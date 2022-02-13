Göçmenköy’den mucizevi galibiyet

Aksa Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği ile play-out hattından uzaklaşmak isteyen Göçmenköy arasında oynanan maçta uzun süre 10 kişi oynayan ve uzatma dakikalarında iki gol bulan Göçmenköy mucizevi bir galibiyet elde etti