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Göçmenköy’den mucizevi galibiyet

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Aksa Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği ile play-out hattından uzaklaşmak isteyen Göçmenköy arasında oynanan maçta uzun süre 10 kişi oynayan ve uzatma dakikalarında iki gol bulan Göçmenköy mucizevi bir galibiyet elde etti

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Göçmenköy’den mucizevi galibiyet
Stadyum:  Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Olgun Canik
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit Erişik, Hüseyin Sadıklar, Cemal,Burak Sarıkaya, Mahmut Amasyalı (57.Dk Arda), Mevlüt, Sylla, Mehmet Göçben, Hamza (82.Dk Umut), Mahmut Ekşici
DTB:  Dursun, Kenan,Tansel (80.Dk Mahmut Erkan), Aydın, Ahmet Sönmez, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan, Billy, Farouk (58.Dk Afün)
Kırmızı kart: 20.Dk Sylla (Göçmenköy)
Goller: 90+1. ve 90+7.Dk Arda (Göçmenköy)
 
Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin 18. haftasında Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçtan Göçmenköy mucizevi bir galibiyet çıkardı.
Maçın 20. dakikasında Göçmeköy futbolcusu Sylla rakibine kafa atması nedeniyle direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 
37.Dk:DTB atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan’ın vuruşunda top dışarıya gitti.
40.Dk: Göçmenköy atağında Ali Savaşan’ın hatasında topu alan Burak’ın vuruşunda kaleci Dursun topu kornere çeldi.
72.Dk: Göçmenköy atağında kaleci Dursun’un müdahalesine rağmen kaleye giden topu Ali Savaşan  çizgi üzerinden uzaklaştırdı
90+1.Dk: Göçmenköy kontra atağında Arda defansın hatasında savunma arkasına sarktı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 DTB
90+7.Dk: DTB defansında Kenan’ın büyük hatasında topu kapan Arda Sözcü topu boş kaleye göndererek skoru belirledi. Göçmenköy 2-0 DTB
 
Fotoğraflar: Özgür Göksel

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 18 12 2 4 50 22 28 38
2. Doğan Türk Birliği 18 10 4 4 32 22 10 34
3. Gönyeli SK 18 10 4 4 26 16 10 34
4. Merit Alsancak Yeşilova SK 18 9 6 3 38 26 12 33
5. Lefke TSK 18 8 7 3 21 16 5 31
6. Türk Ocağı Limasol 18 8 4 6 25 26 -1 28
7. Göçmenköy İYSK 18 8 4 6 25 27 -2 28
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 18 8 3 7 32 19 13 27
9. Küçük Kaymaklı TSK 18 6 8 4 20 15 5 26
10. Mesarya SK 18 7 4 7 19 15 4 25
11. Yenicami AK 18 5 8 5 26 24 2 23
12. Cihangir GSK 18 6 5 7 29 30 -1 23
13. Hamitköy ŞHSK 18 6 4 8 22 24 -2 22
14. Binatlı YSK 18 2 3 13 12 37 -25 9
15. Baf Ülkü Yurdu 18 1 5 12 11 39 -28 8
16. Girne Halk Evi 18 1 3 14 17 47 -30 6
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