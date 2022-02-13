Göçmenköy’den mucizevi galibiyet

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Olgun Canik
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit Erişik, Hüseyin Sadıklar, Cemal,Burak Sarıkaya, Mahmut Amasyalı (57.Dk Arda), Mevlüt, Sylla, Mehmet Göçben, Hamza (82.Dk Umut), Mahmut Ekşici
DTB: Dursun, Kenan,Tansel (80.Dk Mahmut Erkan), Aydın, Ahmet Sönmez, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan, Billy, Farouk (58.Dk Afün)
Kırmızı kart: 20.Dk Sylla (Göçmenköy)
Goller: 90+1. ve 90+7.Dk Arda (Göçmenköy)
Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin 18. haftasında Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçtan Göçmenköy mucizevi bir galibiyet çıkardı.
Maçın 20. dakikasında Göçmeköy futbolcusu Sylla rakibine kafa atması nedeniyle direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37.Dk:DTB atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan’ın vuruşunda top dışarıya gitti.
40.Dk: Göçmenköy atağında Ali Savaşan’ın hatasında topu alan Burak’ın vuruşunda kaleci Dursun topu kornere çeldi.
72.Dk: Göçmenköy atağında kaleci Dursun’un müdahalesine rağmen kaleye giden topu Ali Savaşan çizgi üzerinden uzaklaştırdı
90+1.Dk: Göçmenköy kontra atağında Arda defansın hatasında savunma arkasına sarktı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 DTB
90+7.Dk: DTB defansında Kenan’ın büyük hatasında topu kapan Arda Sözcü topu boş kaleye göndererek skoru belirledi. Göçmenköy 2-0 DTB
Fotoğraflar: Özgür Göksel
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|18
|12
|2
|4
|50
|22
|28
|38
|2.
|Doğan Türk Birliği
|18
|10
|4
|4
|32
|22
|10
|34
|3.
|Gönyeli SK
|18
|10
|4
|4
|26
|16
|10
|34
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|18
|9
|6
|3
|38
|26
|12
|33
|5.
|Lefke TSK
|18
|8
|7
|3
|21
|16
|5
|31
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|18
|8
|4
|6
|25
|26
|-1
|28
|7.
|Göçmenköy İYSK
|18
|8
|4
|6
|25
|27
|-2
|28
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|18
|8
|3
|7
|32
|19
|13
|27
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|18
|6
|8
|4
|20
|15
|5
|26
|10.
|Mesarya SK
|18
|7
|4
|7
|19
|15
|4
|25
|11.
|Yenicami AK
|18
|5
|8
|5
|26
|24
|2
|23
|12.
|Cihangir GSK
|18
|6
|5
|7
|29
|30
|-1
|23
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|18
|6
|4
|8
|22
|24
|-2
|22
|14.
|Binatlı YSK
|18
|2
|3
|13
|12
|37
|-25
|9
|15.
|Baf Ülkü Yurdu
|18
|1
|5
|12
|11
|39
|-28
|8
|16.
|Girne Halk Evi
|18
|1
|3
|14
|17
|47
|-30
|6