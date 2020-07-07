banner411
banner69
31 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
76 0
 
19 0
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
29 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
95 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
50 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
banner460

Dumlupınar’dan rakiplerine güzel jest

banner27

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, ezeli rakibi Mağusa Türk Gücü ve şampiyonluk yarışındaki rakibi Mesarya için kutlama mesajları yayınladı

Dumlupınar’dan rakiplerine güzel jest

Yonpaş Dumlupınar’da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurul örnek bir davranışa imza atarak, başarılı olan 2 rakipleri için kulübün resmi facebook sayfasından kutlama mesajları yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, K-Pet Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen ezeli rakibi Mağusa Türk Gücü ve K-Pet Süper Lige yükselmeyi garantileyen K-Pet Birinci Lig şampiyonluk yarışındaki rakibi Mesarya için kutlama mesajları yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, “2019-2020 K-Pet Süper Lig’de Şampiyonluğu garantileyen Mağusa Türk Gücü’nü tebrik ederiz.” ve “Süper Lige terfi etmeyi garantileyen Mesarya Spor Kulübü’nü tebrik eder, başarılar dileriz.” mesajlarını yayınlayarak rakiplerine güzel bir jest yapmış oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.