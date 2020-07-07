Birinci Lig günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Ligde bugün oynanacak olan 27. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
27. Hafta maçlarını yönetecek hakemler ve program şöyle:
8 Temmuz Çarşamba, saat 17:45
Yalova – Girne Halk Evi, Tahsin Mertekçi Stadı, Fehim Dayı
Mormenekşe – Esentepe,Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Dörtyol – Lapta, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Bostancı Bağcıl,Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Karşıyaka – Gençler Birliği, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay
Mesarya – Görneç, 100. Yıl Stadı, İsmail Ercan