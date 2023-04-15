Dumlupınar, güle oynaya kazandı

Stadyum: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Sabriye Atikoğlu, Hakan Gök
Dumlupınar:Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Ossy, Mert, Mehmet Altın, Hikmet, Berk Büyükkal, Emre Soytürk, Arda
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl, Osita, Berkay, Barış, Rıdvan, Ahmet Eser, Yusuf
AKSA SüperLigin 26. Haftasında Dumlupınar, Gönyeli’yi Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.
Maça oldukça hızlı başlayan Dumlupınar, Mert Güçlücan ve Hikmet’in golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Dumlupınar, 2 – 0 önde olmanın avantajıyla ikinci devrede daha rölantide oynarken, Gönyeli maçta etkili olamadı.
71’de Hikmet Çelikel’in kafa golü skoru belirledi. 3 – 0
Foto: Gökhan Kuzu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.