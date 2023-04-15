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Dumlupınar, güle oynaya kazandı

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Ligde rahat konumdaki Yonpaş Dumlupınar, konuk ettiği ligin dibine demir atan Gönyeli’yi rahat bir oyun sonunda 3 -0 mağlup etti

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Dumlupınar, güle oynaya kazandı
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Stadyum: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Sabriye Atikoğlu, Hakan Gök
Dumlupınar:Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Ossy, Mert, Mehmet Altın, Hikmet, Berk Büyükkal, Emre Soytürk, Arda
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl, Osita, Berkay, Barış, Rıdvan, Ahmet Eser, Yusuf
 
AKSA SüperLigin 26. Haftasında Dumlupınar, Gönyeli’yi Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.
Maça oldukça hızlı başlayan Dumlupınar, Mert Güçlücan ve Hikmet’in golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Dumlupınar, 2 – 0 önde olmanın avantajıyla ikinci devrede daha rölantide oynarken, Gönyeli maçta etkili olamadı.
71’de Hikmet Çelikel’in kafa golü skoru belirledi. 3 – 0

Foto: Gökhan Kuzu
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