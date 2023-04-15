Dumlupınar, güle oynaya kazandı

Ligde rahat konumdaki Yonpaş Dumlupınar, konuk ettiği ligin dibine demir atan Gönyeli’yi rahat bir oyun sonunda 3 -0 mağlup etti

Stadyum: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sabriye Atikoğlu, Hakan Gök

Dumlupınar:Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Ossy, Mert, Mehmet Altın, Hikmet, Berk Büyükkal, Emre Soytürk, Arda

Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl, Osita, Berkay, Barış, Rıdvan, Ahmet Eser, Yusuf



AKSA SüperLigin 26. Haftasında Dumlupınar, Gönyeli’yi Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Maça oldukça hızlı başlayan Dumlupınar, Mert Güçlücan ve Hikmet’in golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

Dumlupınar, 2 – 0 önde olmanın avantajıyla ikinci devrede daha rölantide oynarken, Gönyeli maçta etkili olamadı.

71’de Hikmet Çelikel’in kafa golü skoru belirledi. 3 – 0



Foto: Gökhan Kuzu