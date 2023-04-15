Doğan, Çetinkaya’ya acımadı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Çelik, Serkan Özdenkci
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Salih Güvensoy, Mustafa Atlar, Tansel, Doğukan Demirman, Arda, Ali Savaşan, Billy, Farouk
Çetinkaya: Kani, Cemal, Agit, Berkant, Eren, Salih Adakan, Çağlar, Recep, Agoha, Doğukan Kurt, Mehmetali
Goller: Dk.22 ve 58 Bılly Mıchael, Dk.28 Tansel Ekingen
AKSA Süper Ligin 26. Haftasında Doğan Türk Birliği, Çetinkaya’yı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk etti.
Baştan sona Doğan Türk Birliği üstünlüğünde geçen maçta Çetinkaya kötü bir oyun oynarken, ev sahibi ekip ilk devreyi Billy ve Tansel’in golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrenin ilk bölümünde Doğan Türk Birliği 3, Çetinkaya ise 1 pozisyonu değerlendiremedi. İkinci devrede temposu daha da düşen rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Doğan Türk Birliği, Billy ile 1 gol daha bularak maçı 3 – 0 kazandı.
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