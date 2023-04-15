Doğan, Çetinkaya’ya acımadı

Ligde rahat konumda olan Doğan Türk Birliği konuk ettiği play-outb hattındaki Çetinklaya’yı 3-0 mağlup ederek rakibini ateşe attı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Çelik, Serkan Özdenkci

Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Salih Güvensoy, Mustafa Atlar, Tansel, Doğukan Demirman, Arda, Ali Savaşan, Billy, Farouk

Çetinkaya: Kani, Cemal, Agit, Berkant, Eren, Salih Adakan, Çağlar, Recep, Agoha, Doğukan Kurt, Mehmetali

Goller: Dk.22 ve 58 Bılly Mıchael, Dk.28 Tansel Ekingen



AKSA Süper Ligin 26. Haftasında Doğan Türk Birliği, Çetinkaya’yı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk etti.

Baştan sona Doğan Türk Birliği üstünlüğünde geçen maçta Çetinkaya kötü bir oyun oynarken, ev sahibi ekip ilk devreyi Billy ve Tansel’in golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrenin ilk bölümünde Doğan Türk Birliği 3, Çetinkaya ise 1 pozisyonu değerlendiremedi. İkinci devrede temposu daha da düşen rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Doğan Türk Birliği, Billy ile 1 gol daha bularak maçı 3 – 0 kazandı.



