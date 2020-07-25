BTM heyecanı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı.
BTM 2.Lig'de 1.Haftada alınan sonuçlarve 17: 45’te başlayacak maçların programı şöyle;
1.GRUP
Bafra SK – Ergazi GSK: 1-2
Yeni Erenköy TSK – Kumyalı: 2-0
26 Temmuz, Saat 17:45
Yedikonuk SK - Sipahi TSK, Mehmetçik Stadı, Özalp Ürüncüoğlu
2.GRUP
Civisil SK – Ardahan SD: 2-3
26 Temmuz, Saat 17:45
Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK, Eray Vudalı Stadı, Cemal Sarı
3.GRUP
Yenişehir SK – Güvercinlik İYSK: 1-1
Pile TSK – Mutluyaka HSK: 2-1
26 Temmuz, Saat 17:45
Pergama SK – Çayönü SK, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Arif Malek
4.GRUP
Gönendere ŞSKSK – Akıncılar GSK:1-5
Kırıkkale TSK – Yeniceköy ZSK: 5-2
26 Temmuz, Saat 17:45
Gaziköy SK – Dilekkaya ASK, 100. Yıl Stadı, Mehmet Volkan Çelik
5.GRUP
Alayköy SKKD – Ağırdağ Boğaz TSK: 1-1
Demirhan SK – Bahçeli SK: 5-0
26 Temmuz, Saat 17:45
Pınarbaşı ÇSK – Haspolat SGSK, Okullar Sahası, Abdullah Genç
6.GRUP, 26 Temmuz, Saat 17:45
Tepebaşı SK – Akdeniz KSD,Tepebaşı Sahası, Serkan Durmaz
Çamlıbel SKD - Kalkanlı SK, Ratip Okkan Sahası, Fatih Bardakçıoğlu
7.GRUP
Serhatköy SK – Akçay SK: 4-5
26 Temmuz, Saat 17:45
Gayretköy GSK – Yeşilyurt SK, Tahsin Mertekçi Stadı, Berk Bağrıkara
Mevlevi SK – Gaziveren SK, Zümrütköy Stadı, Murat İzci
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