Dörtyol, Değirmenlik’i eli boş gönderdi

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı
Hakemler Utku Hamamcıoğlu, Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu
Dörtyol: Ahmet, Selkan, Emre, Atakan(Ahmet Gürlü), Olgun, Mustafa Ali, Ergün,Hakan(Berat), Melih(Rıdvan), Ayberk, Berkant(Sergen)
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Seyhan, Salih, Yusuf(Boybeyi), Hüseyin, Kayhan(Berdan), Sabri, İlyas, Raif(Mehmet), Mustafa Çelik(Burak), Turgut Kaçar
Goller: Dk. 10 Berkant, Dk. 62 Ahmet Gürlü (Dörtyol), Dk. 47 Turgut Kaçar (Değirmenlik)
AKSA 1. Lig’in 2. Hafta mücadelesinde ilk haftayı galibiyetle kapatan iki takım Dörtyol ile Miracle Değirmenlik karşılaştı. Ev sahibi Dörtyol maçı 2-1 kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçti.
Üç golün olduğu karşılaşmada ev sahibi Dörtyol bir penaltı atışından da yararlanamazken, konuk Değirmenlik’in iki golü ise ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
Maçın ilk devresine ev sahibi Dörtyol iyi başlaması sonucunda golü de bulan taraf oldu.
Dk. 10 sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında Melih’in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Berkant topu ağlara gönderdi. 1-0
İlk devrede geriye kalan dakikalarda iki takımın da çabası başka gol getirmedi.
İkinci devreye bu kez de Değirmenlik hızlı başladı ve beraberlik golünü buldu.
Dk.48 Değirmenlik’in sol kanattan gelişen atağında Hüseyin’in Dörtyol ceza sahasına ortasında topa arka direkte Turgut Kaçar ayak koyarak ağlara gönderdi.1-1
Dk.62 Ev sahibi Dörtyol’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Ayberk’in güzel ortasına iyi yükselen oyuna yeni giren Ahmet Gürlü kafayla topu ağlara gönderdi.2-1
Dk. 72 Dörtyol atağında Ayberk’in ceza sahası içinde Seyhan tarafından düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı yine kendisi kullandı. Ayberk vuruşunda top üst direkten auta gitti
Geriye kalan dakikalarda karşılıklı ataklar başka gol getirmeyince maç Dörtyol 2 – Değirmenlik 1 skoruyla tamamlandı.
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