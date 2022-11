Doğu derbisinde kazanan çıkmadı

Doğu bölgesinin iki yan yana köyü olan Yeniboğaziçi ile Mormenekşe arasındaki zorlu mücadelede takımlar 2-2’lik skorla sahadan birer puanla ayrıldılar

Yeniboğaziçi Mehmet Ergün StadıMehmet Sezener, Sertan Alkın, Serkan Özdenkci: Hasan, Erdoğ, Mustafa Oğur(Burak)Fetin, Aykut, Sami Ergazi, İrfan, Mehmetali, Cemil(Ahmet Can Kırşan), Erhan, Oytun(Sami Yahat).: Remzi, Burçin, Ali Özay, Ahmet Arıtaş, Barış, Ahmet Kuşaf(Hasan), Zübeyir, Serhat (Ahmet Yalçın),Mehmet Çağakan(Hüseyin Genel), Ramadan(Çağrı), Turgut.Dk. 10 Ahmet Kuşaf ve Dk.86 Turgut(Pen) (Yeniboğaziçi), Dk. 71 Ahmet Can ve Dk.82 Sami Ergazi(Mormenekşe)Aksa 1. Ligin 8.haftasında doğu bölgesinin iki bölge takımı olan Yeniboğaziçi ile Mormenekşe arasında derbi mücadelesinde takımlar birbirlerine üstünlük kuramayarak sahadan 2-2’lik skorla ayrıldılar.Derbiye yakışır oldukça yüksek tempo ve mücadele içinde geçen karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı.Dk. 10 Sağ kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Serhat ile Turgut'un verkaçı sonrasında Turgut'un ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-0Dk. 40 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Fetin'in ortasında ön direkte topla buluşan Cemil'in şutunda top defanstan sekerek yine Cemil'in önünde kaldı. Bu kez vuruşunda kaleci Remzi topu tokatlayarak kornere attı.İlk devre Yeniboğaziçi 1 – Mormenekşe 0 şeklinde bitti.Dk.58 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Serhat ile Turgut'un Mormenekşe ceza sahası içinde verkaçlarında sın olarak topla buluşan Serhat'ın şutunda kaleciyi geçen topu defans çizgi üzerinden çıkardı.Dk. 59 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Mormenekşe ceza sahası üzerinde topla buluşan Turgut'un şutunda top üst direkten döndü.Dk. 71 Mormenekşe atağında Sami Yahat'ın pasıyla topla buluşan Ahmet Can güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1Dk.72 Yeniboğaziçi atağında Zübeyir'in pasıyla topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunda top yandan auta gitti.Dk. 77 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Sami Yahat’ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak auta gitti.Dk.82 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Fetin'in ortasında defanstan dönen topla buluşan Sami Ergazi'nin şutunda top köşeden ağlara gitti.1-2Dk. 86 Yeniboğaziçi atağında Mormenekşe defansından seken topla buluşan Çağrı'nın şutunda Mormenekşe defansından Fetin'in eline çarpan topa hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlara gönderdi ve skoru 2 -2 yaptı.Geriye kalan dakikalarda takımların çabası başka gol getirmeyince karşılaşma Yeniboğaziçi 2 – Mormenekşe 2 skoruyla tamamlandı.