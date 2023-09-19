Doğan’ın genç yıldızı Omonia alt yapısında

Doğan Türk Birliği altyapı oyuncularından Süleyman Tuğra Hürdeniz, Güney Kıbrıs ekiplerinden Omonia takımına dahil oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digitürk U14 Ligi'nde oynadığı 14 maçta 41 gol kaydeden, final maçında kaydettiği 2 golle şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyuncu yeni takımı ile çalışmalara başladı.

Oyuncunun babası eski futbolcu Kayhan Hürdeniz, Süleyman Tuğra'nın Omonia'ya dahil olması sonrası şu paylaşımı yaptı: "Yeni bir serüvene başlıyoruz, inşallah en iyisi, en güzeli, en doğrusu seninle olsun Babam… Hedefimiz büyük, her gün daha çok çalışarak inşallah iyi bir yerlere gelecenBabam. Bu güne kadar üzerinde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederiz"

